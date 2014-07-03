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المتحدث باسم تمرد: نستعد لخوض الانتخابات البرلمانية القادمة

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المتحدث باسم تمرد: نستعد لخوض الانتخابات البرلمانية القادمة المتحدث باسم تمرد: نستعد لخوض الانتخابات البرلمانية القادمة

محمد نبوي المتحدث باسم حركة تمرد

قال محمد نبوي المتحدث باسم حركة تمرد أن “الحركة الشعبية العربية” تمرد التى قامت اليوم الخميس بسحب أوراق تأسيس حزبها ، تستعد لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة من خلال تحالف سيعلن خلال أسبوع على الفردي والقوائم ، مشيرا إلى أنها ستعقد مؤتمرا صحفيا لإعلان تفاصيل عن الحزب الجديد.

وقال نبوي في تصريحات للصحفيين من أمام لجنة شئون الأحزاب “نحمي انتصار 3 يوليو بالعمل ، في حين تلجأ بعض الطوائف إلى العنف والأعمال غير المقبولة ، ونرجو أن نكون مرآة للشعب المصري والبرلمان القادم ، ونشكر الشعب المصري فهو سبب نجاح تمرد.

 

أ ش أ

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