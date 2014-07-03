المتحدث باسم تمرد: نستعد لخوض الانتخابات البرلمانية القادمة

قال محمد نبوي المتحدث باسم حركة تمرد أن “الحركة الشعبية العربية” تمرد التى قامت اليوم الخميس بسحب أوراق تأسيس حزبها ، تستعد لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة من خلال تحالف سيعلن خلال أسبوع على الفردي والقوائم ، مشيرا إلى أنها ستعقد مؤتمرا صحفيا لإعلان تفاصيل عن الحزب الجديد.

وقال نبوي في تصريحات للصحفيين من أمام لجنة شئون الأحزاب “نحمي انتصار 3 يوليو بالعمل ، في حين تلجأ بعض الطوائف إلى العنف والأعمال غير المقبولة ، ونرجو أن نكون مرآة للشعب المصري والبرلمان القادم ، ونشكر الشعب المصري فهو سبب نجاح تمرد.

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