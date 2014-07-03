القبض على 34 من أعضاء “الاخوان” المتورطين فى حوادث العنف والشغب بالمحافظات

تمكنت قوات الأمن بالتنسيق مع مديريات امن ” المنيا، البحيرة، بنى سويف، المنيا، البحر الأحمر، السويس، الفيوم، الغربية “نجحت فى ضبط 34 من المتورطين فى تنظيم التظاهرات وقطع الطرق والتحريض على العنف بمختلف المحافظات.

وتمكنت الحملات التى اشرف عليها اللواء سيد شفيق مدير مصلحة الامن العام بالتنسيق مع مديريات الامن وقوات الامن المركزى من ضبط المتهمين حيث تمكنت الاجهزة الامنية بالمنيا من ضبط 5 من عناصر تنظيم الإخوان الإرهابى اثناء قيامهم بالمشاركة فى مظاهرة بدائرة قسم شرطة المنيا وقطع الطريق وتعطيل حركة المرور وترديد هتافات معادية ضد الجيش والشرطة وإلقاء الحجارة والألعاب النارية تجاه القوات حال التصدى لهم كما تم ضبط 3 من عناصر تنظيم الإخوان الإرهابى والمطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا “التظاهر وأعمال العنف ، إقتحام مركز شرطة ديرمواس وتمكنت القوات ايضا من ضبط عدد من عناصر تنظيم الإخوان الإرهابى لقيامهم بتحريض المواطنين على عمل مسيرات بدائرة مركز شرطة ديرمواس.

وتمكنت الاجهزة الامنية بمديرية أمن بنى سويف من عنصران من تنظيم الإخوان الإرهابى والمطلوب ضبطهما وإحضارهما فى قضية الإعتداء على مركز شرطة ببا عقب فض إعتصامى رابعة والنهضة وذلك اثناء قيامهما بالمشاركة فى مظاهرة ببندر ببا وقطع الطريق وتعطيل حركة المرور وترديد هتافات معادية ضد الجيش والشرطة كما تم ضبط 12 من عناصر تنظيم الإخوان الإرهابى وبحوزتهم عدد كبير من المطبوعات والمنشورات التى تتضمن دعوات تحريضية ضد رجال الشرطة والقوات المسلحة والمنشآت العامة والشرطية، وكذا تيشيرتات عليها شعارات خاصة بتنظيم الإخوان الإرهابى .

وتمكنت مديرية أمن البحر الأحمر من ضبط أحد عناصر تنظيم الإخوان الإرهابى ( مطلوب ضبطه وإحضاره فى قضيتى ” إتلاف 2 كشك أمنى، وكتابة عبارات مسيئة للشرطة والقوات المسلحة ” وكذا مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى حكم قضائى صادر ضده بالسجن فى قضية تبديد .

ونجحت مديرية أمن البحيرة فى ضبط 3 من عناصر تنظيم الإخوان الإرهابى ( مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضية تحريض على التظاهر وأعمال العنف كما نجحت مديرية أمن السويس فى ضبط اثنين من عناصر تنظيم الإخوان الإرهابى اثناء قيامهما بالمشاركة فى مظاهرة بدائرة قسم شرطة الأربعين وقطع الطريق وتعطيل حركة المرور وترديد هتافات معادية ضد الجيش والشرطة وإلقاء الألعاب النارية تجاه القوات حال التصدى لهم.

وتمكنت الاجهزة الامنية بمديرية أمن الفيوم من ضبط أحد عناصر تنظيم الإخوان الإرهابى ( مطلوب ضبطه وإحضاره فى قضية تظاهر وأعمال العنف كما تم ضبط أحد عناصر تنظيم الإخوان الإرهابى يرتدى تيشيرت مطبوع عليه شعارات خاصة بتنظيم الإخوان الإرهابى ( مطلوب ضبطه وإحضاره فى 3 قضايا ” إقتحام وحرق مركز شرطة يوسف الصديق وسرقة محتوياته ، التظاهر وإرتكاب أعمال العنف .

ونجحت مديرية أمن الغربية فى ضبط أحد عناصر تنظيم الإخوان الإرهابى حال قيامه بالمشاركة فى مظاهرة بدائرة قسم شرطة ثانى المحلة وقيامه بإشعال النيران بإطارات الكاوتشوك وقطع الطريق وتعطيل حركة المرور وترديد هتافات معادية ضد الجيش والشرطة تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين المضبوطين كلٍ منهم على حده ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق .