متهم يلقى بنفسه من شرفة منزله للهرب من الشرطة بالمنيا‎

أصيب عامل بأحد قرى مطاى بشرخ فى أحدى فقرات العمود الفقرى عند مشاهدته قوات الشرطة ، تقترب منه لضبطة فى قضية إقتحام مركز شرطة مطاى والصادر حكم بحقة غيابياً بالمؤبد تم نقلة للمستشفى ، وتحرر محضر بالواقعة ، وتولت النيابة التحقيق .

تلقى اللواء اسامه متولى مدير امن المنيا ، إخطاراً من مأمور مركز شرطة مطاى ، بأنه أثناء قيام قوة أمنية لضبط محمد حسن .ج 30 سنة عامل ومقيم بقرية سيلا الشرقية التابعة لدائرة المركز ، والمحكوم علية فى القضية رقم 8473 لسنة 2013 جنايات مركز مطاى بشأن إقتحام مركز الشرطة عقب فض إعتصام رابعة ، والتى صدر الحكم فيها بحقة غيابياً بالسجن المؤبد ، فحاول المتهم أثناء مشاهدتة للقوات الهروب من شرفة المنزل ، مما ادى الى إنزلاق قدمة وسقوطه على الارض وإصابتة ، تم نقلة للمستشفى.