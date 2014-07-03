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«البترول» تعلن استمرارها في ضخ كميات إضافية من البنزين والسولار

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أعلنت وزارة البترول استمرارها في ضخ كميات إضافية من البنزين والسولار في الأسواق لمواجهة الطلب المتزايد، ويصل إجمالي ما تم ضخه خلال الأيام الماضية من شهر رمضان من البنزين بأنواعه المختلفة 28 مليون لتر يومياً، (20 ألف طن يومياً)، بزيادة نسبتها 25٪ على معدلات الاستهلاك الطبيعية، وضخ 48 مليون لتر سولار يومياً (40 ألف طن يومياً )، بزيادة 8٪ .

وأكد المتحدث باسم وزارة البترول، حمدي عبدالعزيز، كفاية الأرصدة الحالية المتاحة من البنزين لأكثر من 10 أيام استيراد مع انتظام الإنتاج المحلي من معامل التكرير المصرية، التي تغطى 85٪ من إجمالي استهلاك البنزين على مستوى الجمهورية، مشيراً إلى قدوم ناقلة بنزين بحمولة 30 ألف طن ستصل إلى ميناء الإسكندرية، السبت القادم .

وأوضح المتحدث في تصريحات، الخميس، أن الحديث عن زيادة مرتقبة في الوقود خلال الأيام الماضية تسبب في ضغط وتكدس المستهلكين على محطات تموين السيارات رغم عدم الاحتياج الفعلي لبعضهم، بالإضافة إلى قيام البعض بتخزين البنزين لتحقيق أرباح غير مشروعة والإيهام بوجود نقص في المعروض من البنزين لخلق سوق سوداء .

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