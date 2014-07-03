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إزالة تعديات على سور محطة كهرباء «المعتمدية» ببولاق الدكرور

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أزالت أجهزة محافظة الجيزة تعديات بالبناء قام بها بعض المواطنين على سور محطة محولات «المعتمدية» للكهرباء في محاولة لإقامة محال تجارية على السور وبناء باكيات.

وقال الدكتور على عبدالرحمن، محافظ الجيزة، عقب تلقيه تقريرا بأعمال الإزالة من المهندس عبدالصمد حلمي عبدالصمد، رئيس حي بولاق الدكرور، إن أعمال الإزالة تمت في المهد قبل أن تتفاقم، ويكون من الصعب إزالتها وتشكل خطورة بالغة على الكابلات المارة بالمنطقة وعلى حياة المواطنين.

وأضاف أن المحافظة قامت بالتنسيق مع رئيس منطقة كهرباء القاهرة لتنفيذ القانون، لافتا إلى أن هدف الإزالة الحرص على استقرار الشبكة الكهربائية وعلى ممتلكات الدولة.

من جانبه، قال رئيس حي بولاق الدكرور، إن المحطة المتعدى عليها من المحطات الحيوية التي تقوم بتغذية منطقة المهندسين وأرض اللواء، وقام بعض الأهالي بالتعدي على سور المحطة من جهة الطريق الدائري، وبناء غرف لاستخدامها في أعمال تجارية وتخزين بضائع، وتم إعداد حملة مكبرة بالتنسيق مع مديرية الأمن وشرطة المرافق حيث تمت إزالة السور في حضور أهالي المنطقة الذين عاونوا الحملة في أعمالها.

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