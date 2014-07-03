محطة تحويل كهرباء جديدة في الجميرا بـ76 مليون درهم

أرست هيئة كهرباء ومياه دبي عقد إنشاء محطة تحويل رئيسية جديدة جهد 132/11 كيلوفولت في منطقة الجميرا، بتكلفة بلغت 76 مليون درهم، وذلك لتأمين الطلب المتنامي على الطاقة الكهربائية لمختلف الاستخدامات، حيث تواصل هيئة كهرباء ومياه دبي السير قدماً بمشاريعها التنموية عبر إنجاز وتركيب وتدشين محطات تحويل كهرباء رئيسية بمختلف مناطق دبي.

وقال سعيد محمد الطاير عضو مجلس الادارة المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: »انطلاقاً من دورها كمؤسسة مستدامة على مستوى عالمي تساهم الهيئة في تعزيز البنية التحتية والمرافق الخدمية وفق أعلى المعايير العالمية للوفاء بالاحتياجات الاساسية للمواطنين والأعمال لمواكبة مسيرة التنمية المستدامة في إمارة دبي والارتقاء بمكانة الإمارة كمركز عالمي للمال والأعمال والسياحة.

وأضاف: »يهدف المشروع الى تعزيز قدرة شبكات الهيئة لنقل الكهرباء الى منطقة الجميرا، بما يرفع من الكفاءة والاعتمادية لشبكات الهيئة في هذه المناطق الحيوية ويضمن استمرار واستقرار الامدادات الى مختلف المستهلكين في كافة الاوقات «.

وأكد الطاير: »تحتوي هذه المحطات على أحدث التقنيات الرقمية الخاصة بمحطات التحويل بما يساهم في دعم اعتمادية وكفاءة عمل هذه المحطات ويخدم في النهاية خطط دبي العمرانية والاقتصادية الطموحة«.