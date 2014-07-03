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انحشار مواطن ووفاته بعد اصطدامه بعامود إنارة بالفجيرة

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انحشار مواطن ووفاته بعد اصطدامه بعامود إنارة بالفجيرة انحشار مواطن ووفاته بعد اصطدامه بعامود إنارة بالفجيرة

لقي المواطن (ج.ا.ر) 31 سنة مصرعه في حادث اصطدام بعامود إنارة على شارع قدفع بالفجيرة، بعد ان فقد السائق السيطرة على مركبته التي أدت الى انحرافها فجأة عن الطريق واصطدامها بقوة، نتج عنها انحشار السائق في مركبته وتعرضه لإصابات خطيرة، ولحق بالسيارة اضرار جسيمة .

وأفاد رئيس قسم الإعلام والعلاقات العامة بشرطة الفجيرة الرائد الدكتور سعيد الحساني ، "للبيان " إن غرفة العمليات تلقت بلاغاً في الساعة العاشرة ليلا عن وقوع حادث خطير على طريق قدفع، وانحشار السائق في سيارته نوع لاند كروزر وتعرضه لإصابات بليغة، وعليه توجهت على الفور سيارات الشرطة والإنقاذ وسيارة الإسعاف لموقع الحادث، وتم اخراج المصاب ونقله لمستشفى الفجيرة ليفارق الحياة متأثرا باصاباته الخطيرة . 

ومازال التحقيق جاريا للتعرف على  ظروف وملابسات وقوع الحادث.

وعليه تقدمت القيادة العامة بشرطة الفجيرة  بخالص تعازيها لأسرة الفقيد ، راجية من المولى عز وجل ان يتغمده  بواسع رحمته ، وان يلهم ذويه الصبر والسلوان. 

 

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