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وزير الثقافة ومحافظ القاهرة يتفقدان أعمال تطوير وترميم المسرح القومي بالعتبة

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وزير الثقافة ومحافظ القاهرة يتفقدان أعمال تطوير وترميم المسرح القومي بالعتبة وزير الثقافة ومحافظ القاهرة يتفقدان أعمال تطوير وترميم المسرح القومي بالعتبة

 

جابر عصفور وزير الثقافة

تفقد الدكتور جابر عصفور وزير الثقافة يرافقة الدكتور جلال مصطفي السعيد محافظ القاهرة المسرح القومي بالعتبة اليوم الخميس للوقوف على ما تم انجازه من أعمال التطوير والترميم ، وتذليل كافة المعوقات استعدادا لافتتاحه .

واستعرض الوزير والمحافظ الرسومات الخاصة بأعمال التطوير والترميم الخاصة بالمسرح وقاما بجولة تفقدية شاهدا فيها اخر التطورات وما تم انجازه بالمسرح ، كما استمعا إلى شرح واف من القائمين على المشروع هندسيا والأعمال المتوقعة لتطوير حديقة الأزبكية.

وقال وزير الثقافة إنه من المتوقع أن يتم افتتاح المسرح القومي بالعتبة في أكتوبر المقبل ، مضيفا :”سيتم بعد افتتاح المسرح عرض مسرحيات عن التنوير”.

وأكد أن المسرح القومي بالعتبية هو قيمة ثقافية كبيرة وأن هذا المسرح شاهده كبار المثقفين فى مثل طه حسين والعقاد.

رافق وزير الثقافة محمد أبو سعدة رئيس قطاع مكتب وزير الثقافة والدكتور محمد أبو الخير رئيس قطاع الانتاج الثقافي وهشام فرج وكيل وزارة الثقافة للأمن وفتوح أحمد رئيس البيت الفني للمسرح .

أ ش أ

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