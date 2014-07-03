قرار جمهوري بتخصيص 205 فدان بأسيوط لاستخدامها بمشروعات الاستصلاح والاستزراع

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قراراً جمهورياً بالموافقة على إعادة تخصيص مساحة 205.41 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لاستخدامها في مشروعات الاستصلاح والاستزراع وفقا للقواعد والقوانين الحكومية المعمول بها في هذا الشأن، وذلك نقلا من الأراضي المخصصة للأنشطة العمرانية.

وصرح السفير إيهاب بدوي، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن هذا القرار صدر بناء على ما عرضَه المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، وبعد موافقة مجلس الوزراء، موضحا أن الأراضي المشار إليها في القرار تابعة لمدينة أسيوط الجديدة، وتعد ضمن مشروع شرق أسيوط المدرج بخطة التنمية الزراعية حتى عام 2017، وأن المشروع بالكامل تتوافر له حصة الري الخاصة به من مياه النيل.

وأضاف ان هذا القرار يصب في صالح تنفيذ مقترح خلق ظهير زراعي للمحافظات المصرية، وقد تم البدء بمحافظة أسيوط، إعمالاً لتوجه الدولة نحو تنمية المناطق المهمشة مثل صعيد مصر، ولخلق فرص عمل للشباب في مجال الزراعة.

أ ش أ