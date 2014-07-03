أخبار عاجلة

السيسي لترامب: "ستجدني أنا ومصر جانبك بكل قوة في مواجهة الإرهاب" -
"أطباء بلا حدود" تحذر السوريين العائدين: "داعش" فخخ بيوتكم.. والمئات قتلوا -
السكك الحديدية الروسية تعزز تدابير الأمن -
"النواب الليبي" يبحث إعادة تشكيل المجلس الرئاسي واستئناف المفاوضات -
البيت الأبيض يعلن عن الترتيبات الزمنية لقمة "ترامب - السيسى" -
روسيا: فتح قضية جنائية تتعلق بالإرهاب في حادث انفجار مترو بطرسبرج -
رونالدو: فيرجسون سبب ارتدائي القميص «رقم 7» -
تغطية خاصة - الخازن: على الرئيس الأمريكي إدراك أنه يحتاج لمصر أكثر من إحتياج مصر إليه -
تغطية خاصة - الجنزوري: زيارة الرئيس لأمريكا لها أهداف كثيرة ستنعكس بقوة على الوضع الداخلي في مصر -
قمة السيسي وترامب - القمة المصرية الأمريكية بين الرئيسين السيسي وترامب بالبيت الأبيض -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

مراد موافي يدعو لإطلاق اسم عمر سليمان علي أحد شوارع القاهرة فى ذكرى مولده

Google+ Print
مراد موافي يدعو لإطلاق اسم عمر سليمان علي أحد شوارع القاهرة فى ذكرى مولده مراد موافي يدعو لإطلاق اسم عمر سليمان علي أحد شوارع القاهرة فى ذكرى مولده

وقال مراد موافى، أن اللواء عمر سليمان، أفني حياته دفاعاً عن وأمنها القومي، وأقل ما نقدمه له أن يطلق اسمه علي أحد شوارع القاهرة وأن تسمى أحدى المدراس بمسقط رأسة بقنا باسمه، وفاءا له.

 وكانت رابطة محبي مراد موافى أحيت ذكرى مولد عمر سليمان بحفل صغير بأحد مناطق القاهرة.

وشكر الوزير مراد موافى رئيس جهاز المخابرات الأسبق، كافة محبيه الذين صوتوا له في مسابقة التميز لعام 2014، فرع السلام الدولي، التي تم  ترشيحه فيها.

وقال مراد موافى فى تصريحات صحفيه أن المسابقة سمع عنها من وسائل الاعلام، وأبلغه محبيه بالتصويت له، ووجد أهتمام من الشباب بالترويج للمسابقه من خلال شبكات التواصل الاجتماعي، والدعوه للتصويت له.

 ومن ناحية أخري أناب رئيس جهاز المخابرات العامه الأسبق، مدير مكتبه الاعلامى صموئيل العشاى فى حضور حفل أفطار الوحدة الوطنية الذي ستعقده جمعيتي الشبان المسلميين والشبان المسيحين مساء الخميس، ويعقب الافطار حفل تكريم لمراد موافي لدوره الوطني.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
السيسي لترامب: "ستجدني أنا ومصر جانبك بكل قوة في مواجهة الإرهاب"

السيسي لترامب: "ستجدني أنا ومصر جانبك بكل قوة في مواجهة الإرهاب"

تغطية خاصة - الخازن: على الرئيس الأمريكي إدراك أنه يحتاج لمصر أكثر من إحتياج مصر إليه

تغطية خاصة - الخازن: على الرئيس الأمريكي إدراك أنه يحتاج لمصر أكثر من إحتياج مصر إليه

تغطية خاصة - الجنزوري: زيارة الرئيس لأمريكا لها أهداف كثيرة ستنعكس بقوة على الوضع الداخلي في مصر

تغطية خاصة - الجنزوري: زيارة الرئيس لأمريكا لها أهداف كثيرة ستنعكس بقوة على الوضع الداخلي في مصر

قمة السيسي وترامب - القمة المصرية الأمريكية بين الرئيسين السيسي وترامب بالبيت الأبيض

قمة السيسي وترامب - القمة المصرية الأمريكية بين الرئيسين السيسي وترامب بالبيت الأبيض