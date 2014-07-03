مراد موافي يدعو لإطلاق اسم عمر سليمان علي أحد شوارع القاهرة فى ذكرى مولده

وقال مراد موافى، أن اللواء عمر سليمان، أفني حياته دفاعاً عن مصر وأمنها القومي، وأقل ما نقدمه له أن يطلق اسمه علي أحد شوارع القاهرة وأن تسمى أحدى المدراس بمسقط رأسة بقنا باسمه، وفاءا له.

وكانت رابطة محبي مراد موافى أحيت ذكرى مولد عمر سليمان بحفل صغير بأحد مناطق القاهرة.

وشكر الوزير مراد موافى رئيس جهاز المخابرات الأسبق، كافة محبيه الذين صوتوا له في مسابقة التميز لعام 2014، فرع السلام الدولي، التي تم ترشيحه فيها.

وقال مراد موافى فى تصريحات صحفيه أن المسابقة سمع عنها من وسائل الاعلام، وأبلغه محبيه بالتصويت له، ووجد أهتمام من الشباب بالترويج للمسابقه من خلال شبكات التواصل الاجتماعي، والدعوه للتصويت له.

ومن ناحية أخري أناب رئيس جهاز المخابرات العامه الأسبق، مدير مكتبه الاعلامى صموئيل العشاى فى حضور حفل أفطار الوحدة الوطنية الذي ستعقده جمعيتي الشبان المسلميين والشبان المسيحين مساء الخميس، ويعقب الافطار حفل تكريم لمراد موافي لدوره الوطني.