بيونسيه تلمّح عن خيانة جاي زي لها.. فهل ينفصلا قريباً؟

شكلّت النجمة العالميّة Beyonce خلال الفترة الماضية مادّة دسمة لمروجّي الشائعات، خصوصاً فيما يتعلّق بحياتها الزوجيّة وعلاقتها بشريكها المغنّي Jay Z.

علاقة Beyonce بزوجها لم تعد قويّة كما كانت في السابق، وأكثر ما أثار الشكوك حول هذا الموضوع هو الفيديو الذي إنتشر لشقيقتها Solange خلال تهجمّها على Jay Z في المصعد، بسبب تقربّه من إحدى صديقاتها لدرجة تتخطّى الحدود.

كل هذه التكهنّات والتحاليل ما زالت غير مؤكدّة لأن أحد الطرفين لم يدلِ بتصريح واضح، لكن Beyonce فاجأت جمهورها مؤخراً ببعض التلميحات التي أظهرت زوجها كرجل خائن أمام الآلاف.

وفي التفاصيل، كانت Beyonce تحيي مساء السبت حفلاً غنائياً في ولاية أوهايو الأمريكيّة ضمن جولة On The Run الفنيّة، وخلال تأديتها أغنية Resentment عن الخيانة، إستبدلت بعض الكلمات المثيرة للشك.

بدلاً من: Been riding with you for six years، قالت: Been riding with you for 12 years.

12 سنة هي المدّة التي مضت على زواج Beyonce و Jay Z.

هذه التلميحات أظهرت Jay Z كزوج خائن أمام الجماهير، وفور إنتهاء الحفل إنهالت التعليقات التي تحلّل قصد Beyonce ، عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلا أنّ القصد الأساسي والحقيقة الكاملة لا يمكن الوصول إليها إلا من أحد النجمين العالميين.

يشار إلى أن المغنيّة العالميّة Beyonce حازت على لقب الشخصيّة الأقوى عالميّاً، حسب قائمة Forbes.

