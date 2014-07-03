هل تخوض ريهانا تجربة الأمومة قريباً؟

يبدو أن تجربة الإنجاب والتعامل مع الأطفال حديثي الولادة فكرة تعجب النجمة العالمية Rihanna في الوقت الحالي، إذ أمضت الأيام الأخيرة كلها وهي تعتني بطفلة صغيرة.

Rihanna، البالغة من العمر 26 عاماً، والتي كثيراً ما تصرّح بأنّها لا تفكّر في الارتباط، لا تستطيع الابتعاد عن طفلة صغيرة أنجبتها ابنة عمّها.

وقد أصبحت صفحاتها الخاصّة على "تويتر" و"إنستغرام" مليئة بصورٍ لها، والطفلة في حضنها، أو وهي تقبلها، حتى وصل بها الأمر إلى إقحام الطفلة في صورها العارية.

ولم تكتفِ Rihanna، الأكثر إثارة لعام 2014، بإشباع شعور الأمومة لديها، بل أرادت أيضاً أن تعود طفلة مدلّلة بنفسها، فخرجت برفقة والدها لتناول العشاء في مطعم إيطالي، حيث شاهدت المباراة التي واجه فيها المنتخب المكسيكي نظيره الهولندي الذي تأهّل على حسابه.

يُذكر أنّ علاقة النجمة Rihanna لم تكن سابقاً جيّدة مع والدها Ronald Fenty، لكنّها صرّحت مؤخّراً بأنّه تخلّى عن إدمانه للمخدرات، وأنها نسيت كلّ ما مرّت به في طفولتها لتصبح علاقتهما جيدة.

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