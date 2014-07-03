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أميرات بريطانيا يخطفن الأضواء من نجماتها

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أميرات بريطانيا يخطفن الأضواء من نجماتها أميرات بريطانيا يخطفن الأضواء من نجماتها

الأربعاء 02-07-2014 14:59

احتفلت العديد من نجمات بريطانيا بالصيف في Serpentine Summer Party في حديقة هايد بارك المعروفة في لندن، وقد حضرت هذا الحفل أشهر عارضات بريطانيا بوجود الممثلة كيرا نايتلي Keira Knightley والأميرتين بياتريس وأوجيني.

خطفت الأميرتان المتألقتان بإطلالاتهما الناعمة أضواء الحفل من النجمات الحاضرات، حيث اختارت كل منهما فستاناً صيفياً جميلاً مناسباً للاحتفال بالصيف، أما بالنسبة للعارضات الحاضرات فقد تألقت كارا ديليفين Cara Delevingne بفستان أسود جميل، واختارت سوكي واترهاوس Suki Waterhouse فستاناً وردياً نسقته مع حذاء أزرق أنيق، فيما اختارت إيدي كامبل Edie Campbell بدلة رسمية أنيقة تناسب ستايلها المعتاد، وظهرت أشهر عارضة في العالم ناعومي كامبل بإطلالة براقة باللون الأحمر الجذاب.

ومن ناحية أخرى حضرت كيرا نايلي Keira Knightley هذا الحفل بلوك أنيق بألوان جذابة من "Chanel"، وبدت متألقة كعادتها.

شاهدي معنا صور الحاضرات، وأخبرينا برأيك.

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سيدتي