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Van Cleef&Arpels تطلق مجموعة جديدة من المجوهرات

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Van Cleef&Arpels تطلق مجموعة جديدة من المجوهرات Van Cleef&Arpels تطلق مجموعة جديدة من المجوهرات

الثلاثاء 01-07-2014 12:20

مجموعة المجوهرات الراقية الجديدة من "فان كليف أند أربلز" Van Cleef&Arpels مفعمة بالسحر إلى أبعد الحدود، وقد استلهمت من القصة الخرافية الشهيرة "بو دان" Peau d’Ane، في تكريمها لحكاية هذه الأميرة الشابة، حيث تستعيد الدار عدد من الأشياء المححبة لها: من الشخصيات الأنثوية المولدة في الأربعينيات من القرن الماضي، إلى الطبيعة المتألقة سحراً، ومنها إلى رفة تخريمات الأزياء الراقية، وصولاً إلى لغة الرومانسية الصارخة. وتستكمل هذه الاجواء ذات الأناقة الرفيعة المستوحاة من القصص الخرافية بسحر الأحجار الكريمة ذات الطابع الخاص "بيير دو كاراكتير" Peirres de Caractere في أطقم استثنائية، وتدرجات دقيقة وفريدة من الألوان وقصّات الأحجار الآسرة الفاتنة.
مجموعة رائعة من Van Cleef&Arples تبدأ بالدهشة والذهول وتنتهي بالعشق والغرام. مارأيك بها؟

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سيدتي