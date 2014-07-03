الإسماعيلي: وافقنا على انتقال عواد للزمالك.. ولكنه لا يريد

كشف محمد أبو السعود رئيس الإسماعيلي عن موافقته على انتقال محمد عواد حارس الفريق إلى الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية، بشرط موافقة اللاعب نفسه.

وكان مصدر في إدارة الزمالك قد صرح لـFilGoal.com أن النادي حصل على توقيع حارس الإسماعيلي لمدة خمس سنوات.

ولكن عواد نفى بعدها في تصريحات خاصة لـFilGoal.com توقيعه للنادي الأبيض.

وقال أبو السعود لـFilGoal.com: "وافقت كتابيا لمرتضى منصور رئيس الزمالك على انتقال عواد للفريق الأبيض، ولكن بشرط موافقة اللاعب نفسه".

وتابع "إذا رفض عواد الانضمام للزمالك، فالأكيد أنني سأتمسك به خاصة أنه حارس المستقبل للإسماعيلي".

وكشف رئيس الإسماعيلي عن اعتذار عواد عن جلسة مع مسؤولي الزمالك للتفاوض بشأن انتقاله للقلعة البيضاء.

وأتم "عواد لم يحضر الجلسة التي كانت من أيام قليلة مضت، وأرسل لي رسالة على هاتفي المحمول يخبرني فيها أنه يتمسك بالبقاء في الإسماعيلي".