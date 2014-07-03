وزير الخارجية الإيراني: نبذل كل جهدنا للتوصل إلى حل منطقي في «المفاوضات النووية»

قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، الخميس، في إشارة إلى بدء جولة جديدة من المفاوضات بين إيران ومجموعة «5+1»: «نبذل أنا وزملائي كل جهدنا للتوصل إلى حل منطقي ودائم».

وأضاف «ظريف»، على صفحته في موقع «فيس بوك»، حسبما أوردت وكالة الأنباء الإيرانية «إرنا»، أن الجولة الجديدة من المفاوضات انطلقت، الأربعاء، في فيينا وستستمر وبشكل مكثف خلال الأسبوعين المقبلين.

وأردف: «من الصعب توقع نتائج المفاوضات، نظرا لتعقيد وارتباط المواضيع المتعددة بعضها ببعض والتي ينبغي الاتفاق حولها لكي يتم التوصل إلى التفاهم الشامل، ولا ينبغي أخذ تخمينات بعض وسائل الإعلام لاسيما في الغرب على محمل الجد لأنهم يسعون إلى اثارة الاجواء والتأثير على المفاوضات أكثر من تفسير الخبر وإيصاله إلى القارئ».

وقال «ظريف»: «ما يمكنني أن أؤكده لكم هو أنني وزملائي نبذل كل جهدنا للتوصل إلى حل منطقي ودائم وما نحتاجه أكثر من أي شيء أخر في هذا الطريق الصعب، هو الدعاء لنا في هذا الشهر الفضيل».