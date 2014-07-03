أخبار عاجلة

السيسي لترامب: "ستجدني أنا ومصر جانبك بكل قوة في مواجهة الإرهاب" -
"أطباء بلا حدود" تحذر السوريين العائدين: "داعش" فخخ بيوتكم.. والمئات قتلوا -
السكك الحديدية الروسية تعزز تدابير الأمن -
"النواب الليبي" يبحث إعادة تشكيل المجلس الرئاسي واستئناف المفاوضات -
البيت الأبيض يعلن عن الترتيبات الزمنية لقمة "ترامب - السيسى" -
روسيا: فتح قضية جنائية تتعلق بالإرهاب في حادث انفجار مترو بطرسبرج -
رونالدو: فيرجسون سبب ارتدائي القميص «رقم 7» -
تغطية خاصة - الخازن: على الرئيس الأمريكي إدراك أنه يحتاج لمصر أكثر من إحتياج مصر إليه -
تغطية خاصة - الجنزوري: زيارة الرئيس لأمريكا لها أهداف كثيرة ستنعكس بقوة على الوضع الداخلي في مصر -
قمة السيسي وترامب - القمة المصرية الأمريكية بين الرئيسين السيسي وترامب بالبيت الأبيض -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

وزير الخارجية الإيراني: نبذل كل جهدنا للتوصل إلى حل منطقي في «المفاوضات النووية»

Google+ Print

قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، الخميس، في إشارة إلى بدء جولة جديدة من المفاوضات بين إيران ومجموعة «5+1»: «نبذل أنا وزملائي كل جهدنا للتوصل إلى حل منطقي ودائم».

وأضاف «ظريف»، على صفحته في موقع «فيس بوك»، حسبما أوردت وكالة الأنباء الإيرانية «إرنا»، أن الجولة الجديدة من المفاوضات انطلقت، الأربعاء، في فيينا وستستمر وبشكل مكثف خلال الأسبوعين المقبلين.

وأردف: «من الصعب توقع نتائج المفاوضات، نظرا لتعقيد وارتباط المواضيع المتعددة بعضها ببعض والتي ينبغي الاتفاق حولها لكي يتم التوصل إلى التفاهم الشامل، ولا ينبغي أخذ تخمينات بعض وسائل الإعلام لاسيما في الغرب على محمل الجد لأنهم يسعون إلى اثارة الاجواء والتأثير على المفاوضات أكثر من تفسير الخبر وإيصاله إلى القارئ».

وقال «ظريف»: «ما يمكنني أن أؤكده لكم هو أنني وزملائي نبذل كل جهدنا للتوصل إلى حل منطقي ودائم وما نحتاجه أكثر من أي شيء أخر في هذا الطريق الصعب، هو الدعاء لنا في هذا الشهر الفضيل».

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية