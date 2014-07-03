منظمات إغاثة بريطانية: المجاعة تهدد 4 ملايين شخص في جنوب السودان

حذرت منظمات إغاثة بريطانية تعمل في جنوب السودان من أن 4 ملايين شخص معرضون للمجاعة، خلال الأشهر المقبلة، بسبب نقص الغذاء وشح التبرعات.

ونقل راديو هيئة الإذاعة البريطانية «بى بى سى»، الخميس، عن منظمات خيرية بريطانية قولها إن الكميات الضئيلة من الغذاء ستنضب، في أغسطس المقبل، وإن التبرعات التي جمعتها لا تكفي لتنظيم حملة لطلب المساعدة.

وتقول مجموعة المنظمات الخيرية: «استمرار النزاع في جنوب السودان، وعدم وصول المساعدات بحلول أغسطس، سيؤديان ببعض مناطق السودان إلى المجاعة».

ونبهت إلى أن الخبراء التي استعانت بهم لتقييم الوضع في جنوب السودان سبق لهم أن توقعوا الأزمة الغذائية في شرق أفريقيا، في 2011، الذي أدى إلى أول مجاعة في القرن الـ21، في الصومال، موضحة أنها بحاجة إلى 113 مليون دولار لتوفير الغذاء في جنوب السودان، ولكنها لم تتلق إلا 56 مليون دولار.