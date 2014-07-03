أخبار عاجلة

السيسي لترامب: "ستجدني أنا ومصر جانبك بكل قوة في مواجهة الإرهاب" -
"أطباء بلا حدود" تحذر السوريين العائدين: "داعش" فخخ بيوتكم.. والمئات قتلوا -
السكك الحديدية الروسية تعزز تدابير الأمن -
"النواب الليبي" يبحث إعادة تشكيل المجلس الرئاسي واستئناف المفاوضات -
البيت الأبيض يعلن عن الترتيبات الزمنية لقمة "ترامب - السيسى" -
روسيا: فتح قضية جنائية تتعلق بالإرهاب في حادث انفجار مترو بطرسبرج -
رونالدو: فيرجسون سبب ارتدائي القميص «رقم 7» -
تغطية خاصة - الخازن: على الرئيس الأمريكي إدراك أنه يحتاج لمصر أكثر من إحتياج مصر إليه -
تغطية خاصة - الجنزوري: زيارة الرئيس لأمريكا لها أهداف كثيرة ستنعكس بقوة على الوضع الداخلي في مصر -
قمة السيسي وترامب - القمة المصرية الأمريكية بين الرئيسين السيسي وترامب بالبيت الأبيض -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

منظمات إغاثة بريطانية: المجاعة تهدد 4 ملايين شخص في جنوب السودان

Google+ Print

حذرت منظمات إغاثة بريطانية تعمل في جنوب السودان من أن 4 ملايين شخص معرضون للمجاعة، خلال الأشهر المقبلة، بسبب نقص الغذاء وشح التبرعات.

ونقل راديو هيئة الإذاعة البريطانية «بى بى سى»، الخميس، عن منظمات خيرية بريطانية قولها إن الكميات الضئيلة من الغذاء ستنضب، في أغسطس المقبل، وإن التبرعات التي جمعتها لا تكفي لتنظيم حملة لطلب المساعدة.

وتقول مجموعة المنظمات الخيرية: «استمرار النزاع في جنوب السودان، وعدم وصول المساعدات بحلول أغسطس، سيؤديان ببعض مناطق السودان إلى المجاعة».

ونبهت إلى أن الخبراء التي استعانت بهم لتقييم الوضع في جنوب السودان سبق لهم أن توقعوا الأزمة الغذائية في شرق أفريقيا، في 2011، الذي أدى إلى أول مجاعة في القرن الـ21، في الصومال، موضحة أنها بحاجة إلى 113 مليون دولار لتوفير الغذاء في جنوب السودان، ولكنها لم تتلق إلا 56 مليون دولار.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية