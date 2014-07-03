وكيل الأزهر: إلغاء امتحان أي مادة يكتشف تسريبه جزء من الإصلاح التعليمي

أكد وكيل الأزهر د.عباس شومان، أن إلغاء امتحان أي مادة يكتشف تسريبه جزء من الإصلاح التعليمي، وذلك ردا على شكوى أولياء الأمور من إلغاء مادة المستوى الرفيع أمس، بالشهادة الثانوية الازهرية وإعادة اختبارها الأحد المقبل، لتكون المادة الثالثة التي يتم إلغائها هذا العام في امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية التي تجرى حاليا.

وقال في تصريحات له اليوم:” يعلم الله كم أتألم حين أتخذ قرارا بإلغاء امتحان مادة من المواد،فأنا أعلم معاناة أبنائي الطلاب ورغبتهم في انتهاء الامتحانات،ومنهم ابني الذي هو مثلهم حيث إن جميع المواد التي ألغيت امتحنها مثلهم،وأعلم معاناة الزملاء أبناء الأزهر الذين تركوا أسرهم وتحملوا مشقة السفر وحرارة الجو ،ولكنهم يبلون بلاء حسنا،ولكن ليعلم الجميع أن هذه ضريبة الإصلاح،وأنه لاتراجع عنه مهما كلفنا الأمر،وعموما لقد وضعنا أيدنا على كثير من نقاط الضعف التي بدأ علاجها بالفعل أثناء هذه الامتحانات كالتغيير لكثير من الأسئلة وإرسالها مباشرة إلى اللجان على مافيه من مشقة،وهناك المزيد الذي سينهي بإذن الله ظاهرة الغش من الأزهر”

وأضاف شومان، أنه سيتم إلغاء عقد أي امتحانات في القرى بداية من الدور الثاني،وأنه سيتم تحديد مواقع اللجان بالاشتراك مع مدريات الأمن للتكفل بتوفير الحماية الكافية للمراقبين في اللجان،وقد تنقل امتحانات بعض المحافظات إلى محافظات أخرى إذا لزم الأمر،وهناك بعض التدابير والتقنيات التي تدرس الآن لتطبيقها كبديل عن مراكز توزيع الأسئلة،وهناك قائمة سوداء لكل من ثبت ويثبت فساده من القائمين على الامتحانات ستتخذ ضدهم عقوبات رادعة،أخفها أنهم لا ولن يشاركوا في الامتحانات أو الكنترولات حتى خروجهم.