نيجيريا تنفق 228 مليار نيرة على استيراد السكر سنويا

ذكر تقرير صدر فى العاصمة النيجيرية أبوجا الليلة الماضية أن البلاد تستورد كميات سكر سنويا تقدر قيمتها بحوالى 228 مليار نيرة (الدولار يباع بـ 157 نيرة).

وأشار التقرير، الذى أعده برلمانيون بمجلس الشيوخ النيجيرى، إلى أن استيراد السكر من الخارج يؤدى إلى فقدان عشرات آلاف الوظائف ويستنزف العملة الصعبة التى من المفروض إن توجه لعمليات التنمية فى البلاد، وطالب التقرير الحكومة النيجيرية بالعمل على الحد من استيراد السكر وبعض المحاصيل الأخرى والاعتماد على زراعتها فى الداخل.

وقال وزير التجارة والاستثمار النيجيرى أوليسيجن أجانجا إن بلاده ستحظر استيراد السكر خلال أشهر فى إطار دعم الصناعة الوطنية وتشجيع المحاصيل التى تستخدم فى إنتاجه.

وأضاف الوزير النيجيرى أن تنفيذ خطة تطوير ودعم الصناعة الوطنية التى أعلنها الرئيس جودلاك جوناثان مؤخرا سوف تساعد فى رفع كفاءة الاقتصاد وتوفير ملايين فرص العمل

> للشباب العاطل، مشيرا إلى أن الحكومة منعت من قبل استيراد الأسمنت الأمر الذى شجع على دعم هذه الصناعة وأصبحت نيجيريا الآن مكتفية ذاتيا من الأسمنت وتتجه لتصديره

> إلى الخارج.