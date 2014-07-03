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ماركا: توني كروز ينضم لريال مدريد مقابل 25 مليون يورو

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ماركا: توني كروز ينضم لريال مدريد مقابل 25 مليون يورو ماركا: توني كروز ينضم لريال مدريد مقابل 25 مليون يورو

مدريد، (إفي): كشفت صحيفة (ماركا) الإسبانية على موقعها يوم الخميس أن ريال مدريد نجح في ضم لاعب الوسط الألماني توني كروز من ناديه المحلي بايرن ميونخ، مقابل 25 مليون يورو.

وأوضحت الصحيفة أن الريال توصل لاتفاق مع البايرن لضم كروز ولا ينقصه سوى بعض النقاط المتعلقة بالأموال التي سيحصل عليها اللاعب وفقا لإنجازاته مع الملكي.

وتقول الصحيفة أن ريال مدريد سيعلن بشكل رسمي عن ضم كروز لخمسة مواسم بعد انتهاء اللاعب من بطولة كأس العالم 2014 بالبرازيل، والتي تأهلت الماكينات الألمانية فيها إلى ربع النهائي لملاقاة فرنسا الجمعة.

وكانت (ماركا) قد انفردت يوم الاثنين الماضي بنشر نبأ عن وجود مفاوضات بين الريال والبايرن لضم لاعب الوسط، الذي حاول النادي البافاري الإبقاء عليه بعرض لتجديد تعاقده (الذي كان يمتد حتى 2015)، ولكنه قوبل برفض كروز.

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