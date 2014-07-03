غلق ميادين التحرير والنهضة والاتحادية ورابعة تحسبًا لمظاهرات الإخوان

أغلقت اليوم الخميس قوات الأمن ميادين التحرير والنهضة والاتحادية ورابعة أمام حركة مرور السيارات، في إطار الاستعدادات الأمنية لدعوات تنظيم الاخوان بالتظاهر فى ذكرى عزل الرئيس السابق محمد مرسى.

وأكد مصدر أمنى أنه تم نشر مجموعات من خبراء المفرقعات لتمشيط الميادين بشكل مستمر وتعقيمها لضمان عدم زرع اية عبوات متفجرة بها، بالإضافة الى تشديد الإجراءات الأمنية بمحيط المنشآت الهامة والحيوية والمواقع الشرطية.

وأضاف المصدر الأمنى أنه تم كذلك تشديد الإجراءات الأمنية بكافة محطات مترو الأنفاق والسكك الحديدية، مع التنبيه على الخدمات الأمنية برفع درجة الاستنفار للتصدى لأى محاولة غادرة للقيام بعمليات ارهابية داخل المحطات مثل التى وقعت بمحطتى شبرا الخيمة وعزبة النخل.

وأكد المصدر الأمنى أن اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية أصدر تعليمات مشددة الى مساعديه بضرورة تكثيف التواجد الأمنى الفعال فى كافة المناطق والميادين الرئيسية؛ لإجهاض أى محاولة لعناصر تنظيم الاخوان الارهابى لترويع المواطنين أو تعريض أمنهم وسلامتهم للخطر.