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تناول الأم الجلوكوز بعد الولادة يصيب الطفل بالصفراء

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تناول الأم الجلوكوز بعد الولادة يصيب الطفل بالصفراء تناول الأم الجلوكوز بعد الولادة يصيب الطفل بالصفراء

بعد عملية الولادة مباشرة يكون مستوى سطح الرحم الأعلى، وهو المعروف بقاع الرحم عند السرة أسفلها بقليل، ثم يأخذ فى الهبوط بمعدل قيراط عن كل يوم حتى يختفى خلف عظم العانة وذلك بعد اليوم العاشر من الولادة.

أشارت د. هناء عبد المنعم أستاذ أمراض النسا والتوليد كلية طب جامعة الأزهر إلى أنه يستمر تراجع الرحم إلى حجمه الأصلى حتى نهاية الأسبوع السادس أو الأسبوع العاشر من عملية الولادة، حيث يتم رجوعه إلى طبيعته وذاته، ويأخذ شكله وحجمه ووضعه الطبيعى السابق لعملية الولادة.

ولكن تحذر هناء من أنه إذا حدث تأخر لتراجع الرحم إلى حجمه وشكله الأصلى فقد يكون هذا نوعا من يشير إلى إنها حالة غير طبيعية، ولذا يجب الإسراع فى عرض الأم على طبيب مختص، وأخذ رأيه ومعرفة حجم المشكلة الصحية.

وتشدد على أنه يفضل بعد الولادة عدم إعطاء المولود جلوكوز، كما هو معتاد لأن ذلك من أسباب إمكانية إصابة المولود بالصفراء، ويعود الإخصاب والقدرة على الإنجاب إلى السيدة بعد انقضاء أربعين يوما من الولادة وأسبوعين فى حالة الإجهاض.

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مصر 365