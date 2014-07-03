إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين بسبب لهو الأطفال بالمنيا‎

سيطرت قوات أمن المنيا علي اشتباكات مسلحة نشبت بين عائلتين بقرية منقطين بمركز سمالوط شمال محافظة بسبب لعب الأطفال ، حيث أسفرت عن إصابة 3 أشخاص وحرق منزل .

تلقي اللواء أسامة متولي مدير امن المنيا ، إخطار من العميد هشام نصر مدير البحث الجنائي ، بوقوع اشتباكات بالأسلحة النارية بين عائلتين بقرية منقطين التابعه لمركز سمالوط .

وعلي الفور انتقل النقيبان حازم الحيني وأحمد غرياني معاونا مباحث المركز وقوات الأمن المركزي إلي مكان المشاجرة حيث تبين وقوعها بين كل من طرف أول نجاح أنور وسميح قاسم ومحمود خلف وشقيقه محمد، وطرف ثانى كلاً من أشرف رستم جوارجي وشقيقه حربي ونجل عمومتهما عماد خلف بسبب لعب الأطفال .

وأسفرت اﻻشتباكات المسلحة بين الجانبين عن إصابة شخص مسلم و 2 أقباط، كما أسفرت الاشتباكات عن نشوب حريق بمنزل جوارجي .

ومن جانبها كثفت أجهزة الأمن من تواجدها بالقرية وتم الدفع بخدمات إضافية للسيطرة على الأحداث .