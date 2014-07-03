البنتاجون : سوريا تتخلص من آخر شحنة كيماوي لديها

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون” أن عملية نقل 78 حاوية هي آخر دفعة من الأسلحة الكيماوية السورية إلى سفينة أمريكية المكلفة بتدميرها، انتهت أمس “الأربعاء” في ميناء “جويا تورو” الإيطالي.

ونقل راديو (سوا) الأمريكي صباح اليوم الخميس، عن المتحدث باسم البنتاجون في بيان إن السفينة أبحرت من جويا تورو “بعد ظهر أمس إلى المياه الإقليمية في البحر الأبيض المتوسط، حيث ستبدأ قريبا عملية تدمير الأسلحة المحملة عليها”، مضيفا أن عملية تدمير الأسلحة والمشتقات الكيماوية “سوف تستغرق عدة أسابيع”.

جدير بالذكر انه نقل ما مجموعه 78 حاوية من سفينة شحن دنماركية إلى السفينة الأمريكية في البحر الأبيض المتوسط ، وتحتوي 3 حاويات منها على غاز الخردل والحاويات، الأخرى تحتوى على مشتقات غاز السارين.

من جهته ، أعرب وزير الدفاع الأمريكي تشاك هيجل عن امتنانه للسلطات الدنماركية والإيطالية للمساهمة في إتمام عملية النقل بنجاح ودون حوادث، كما خص بالشكر كل الرجال والنساء على متن السفينة والقوات البحرية في أوروبا والقيادة الأمريكية الأوروبية التي خططت ونفذت العملية.

وراقبت مروحية عسكرية المجال الجوي في حين حظرت هيئة الطيران المدني التحليق بين الأول والثالث من يوليو فوق مساحة قطرها 1ر1 كلم حول “جويا تاورو”، فيما فرضت إجراءات أمنية مشددة في محيط المرفأ الإيطالي عبر تعليق حركة السير ومنع كل شخص غير مرخص له من دخول المرفأ.

وحسب منظمة حظر الأسلحة الكيميائية فإن عملية تدمير الترسانة السورية تحتاج إلى “60 يوما”.

وكانت سورية انضمت إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية في أكتوبر 2013 في اطار اتفاق روسي أمريكي أتاح تجنب ضربة عسكرية أمريكية، بعدما اتهمت دمشق باستخدام غاز السارين في هجوم أوقع نحو 1400 قتيل.

> أ ش أ