رئيس البرلمان العراقي: المالكي أصبح من الماضي

قال رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي إن رئيس الوزراء نوري المالكي ” أصبح من الماضي”، مشيرا إلى أنه تلقى تأكيدا من نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن بضرورة التغيير في العراق.

ودعا النجيفي ـ في مقابلة خاصة مع قناة “سكاي نيوز عربية” الفضائية بثت مقتطفات منها صباح اليوم الخميس على أن تذاع كاملة في وقت لاحق اليوم، جميع القوى السياسية في العراق الى الجلوس إلى طاولة المفاوضات من أجل الاتفاق على الرئاسات الثلاث للحكومة والدولة والبرلمان.

وفي إشارة إلى رفض استمرار المالكي رئيسا للوزراء، قال النجيفي إن ” المالكي أصبح من الماضي”، مضيفا أنه تلقى تأكيدا من نائب الرئيس الأمريكي بـ “ضرورة التغيير” في العراق.

أ ش أ