الفنانة لقاء سويدان: رامز جلال مقالبه سخيفة

وصفت الفنانة لقاء سويدان، برنامج “رامز قرش البحر”، بالبرنامج السخيف، مضيفة: “ورغم سخافته فأنا أضحك كثيرا على تلك المقالب، وهناك فنانين لا يعلمون أنها مقالب”.

وأضافت “ٍسويدان” في مداخلة هاتفية لبرنامج “اسمع مصر” على إذاعة “نغم إف إم”، الأربعاء، أنه يعرض لها رمضان مسلسل ( انا وبابا وماما ) مع النجم أشرف عبد الباقى ، و( صاحب السعادة ) بطولة الزعيم عادل إمام.

وقالت “ٍسويدان” إن من المسلسلات الرائعة التى شاهدتها فى رمضان ( السبع وصايا)، ويحمل موسيقى وتأليف وتمثيل وإخراج رائع ويدور فى قصة جميلة ولا يوجد به أي ابتذال، وأيضاً مسلسل (سجن النسا).

وعن المسلسلات المحروقة قالت لقاء يعتبر مسلسل (اعتراف) من أول تلك المسلسلات، فقصته مفهومه من أول حلقة، أيضا مسلسل ( عد تنازلى ) ملىء بالفلاش باك مما جعله مسلسل يحمل كثير من الملل.