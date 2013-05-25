الرجال الأكثر عرضة للدرن وسرطان الرئة من النساء

هناك بعض الإمراض التى تنشر بين الرجال عن غيرها من النساء وذلك يرجع إلى طبيعة الرجل التى تجعله أكثر عرضه لمصادر التلوث سواء التدخين أو المواد المشعة أو الكيميائية...وغيرها، مما يزيد من استعداده للإصابة بالإمراض الصدرية بالمقارنة بالمرأة.

يقول د. محمد البتانونى أستاذ الإمراض الصدرية والحساسية بكلية الطب جامعة القاهرة، إن نسبة سرطان الرئة بين الرجال والنساء هى 1:9 وعندما تدخن المرأة بمعدل يقارب معدل الرجل، تنخفض هذه النسبة لتصل إلى 1:4، وعندما يتعرض الرجل والمرأة إلى نفس ظروف الحياة من حيث طبيعة العمل ودرجة التلوث، تنخفض هذه النسبة إلى 1:2.

وأشار البتانونى إلى أنه لوحظ زيادة انتشار مرض الدرن بين الرجال أكثر من النساء، وذلك بسبب زيادة فرص احتكاك الرجال وخالطتهم لزملائهم من المرضى وخاصة داخل الأماكن المغلقة. ومن ناحية أخرى وجد أن تليف الرئة المناعى أكثر انتشار فى المرأة عن الرجل.