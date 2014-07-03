أحمد بدير: لا يحق لأحد وقف مسلسل “دكتور أمراض نسا”

قال الفنان أحمد بدير، أحد أبطال مسلسل “دكتور أمراض نسا، ردا على رفع قضية من نقابة الأطباء على المسلسل، أنه من حق الأطباء قول رايهم وإبداء أرائهم في الأمور التي لا تعجبهم.

وأضاف “بدير” في مداخلة هاتفية لبرنامج “اسمع مصر”، على إذاعة “نغم إف إم”، الأربعاء: “لكن بالنسبة لوقف المسلسل لا يجوز وقفه، وإلا كان كل شخص لم يعجبه دور معين أو مسلسل ما، ذهب ورفع قضية واتوقف أي مسلسل او مشروع”.

تابع: “دراما هذا العام بها تجاوزات كثيرة ومن حق كل شخص التعبير عن رايه والنقد بحرية، مع الأخذ في الاعتبار أننا لا نعيش في المدينة الفاضلة”.

وعن برامج المقالب، قال “بدير” : “الناس فهمت برامج المقالب، وهي مفتعلة وبها تكرار سخيف”.