لصوص يسرقوا مليارات الدولارات من نظام برازيلي للدفع الإلكتروني

قال تقرير صدر أمس الأربعاء، إن أرباب الجريمة الإلكترونية ربما سرقوا مليارات الدولارات من نظام برازيلي شهير للدفع الإلكتروني باستخدام برامج خبيثة تسببت في إرسال هذه الأموال إلى حسابات يسيطر عليها المختلسون.

قالت شركة أمن المعلومات (آر.اس.ايه) التابعة لشركة (آي.إم.سي)، إن المجرمين استخدموا برنامجا اسمه (ايوبودس) لسرقة الأموال من عملاء نظام الدفع (بوليتو بانكاريو) المستخدم على نطاق واسع في البرازيل وإعادة تحويل الأموال إلى حسابات مزيفة.

وتقدر شركة (آر.اس.ايه) إن المختلسين سعوا لسرقة ما يصل إلى 8.6 مليار ريال برازيلي (3.9 مليار دولار) من أكثر من 192 ألف حساب.