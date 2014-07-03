الرئيس الموريتاني المنتخب يركز يعد محاربة الفساد وبناء جيش قوي

وعد الرئيس الموريتاني المنتخب محمد ولد عبد العزيز الموريتانيين ببناء جيش قوي ومحاربة الفساد.

وقال ولد عبد العزيز خلال لقاء بإدارة حملته الانتخابية مساء الاربعاء في نواكشوط ان ولايته الرئاسية الجديدة التي ستبدأ في الثاني اغسطس القادم يوم التنصيب ستتركز على بناء جيش قوي ومحاربة المسلكيات الفاسدة.

واضاف “اشكر الجميع على الاندفاع والجدية في العمل وبوصفي رئيسا منتخبا أود ان أؤكد لكم أن مكافأتي لكل ما قيم به تتمثل في مواصلة المسيرة والمضي قدما في محاربة الفساد والرشوة وكل الآفات التي جعلت موريتانيا خلال الخمسين سنة الماضية رغم إمكانياتها الهائلة من أكثر دول المنطقة تخلفا”.

واشار الى انه سيتم التركيز على محاربة التفرقة وعمل كل ما من شأنه أن يزيد من اللحمة الوطنية ويوحد الشعب الموريتاني من اجل القضاء على الجهوية والقبلية والعنصرية وبما يمكن الشعب الموريتاني من الحديث بصوت واحد مع التركيز على ما يهم وينفع الموريتانيين وهو تنمية البلاد ومواصلة بناء جيش قوي ودعم المكتسبات وبناء أسس الدولة وخصوصا البنى التحتية وبشكل خاص التعليم والصحة من اجل ضمان استفادة جميع الموريتانيين وتوفير الظروف لهم من أجل عيش كريم.

وسأتطرق لهذه المواضيع بشكل مفصل في خطاب التنصيب في الثاني أغسطس المقبل”.

وكان الرئيس الموريتاني المنتخب قد فاز بنحو اثنين وثمانين في المائة من اصوات الناخبين في الانتخابات الرئاسية التي شهدتها موريتانيا الشهر الماضي.

ويحسب الموريتانيون للرئيس المنتخب وهو لواء سابق في الجيش أنه أعاد للبلاد الأمن والاستقرار بعد موجة ارهاب وعنف عانت منها البلاد وفقدت ضباطا وجنود وسياحا غربيين وعانت موريتانيا خلال تلك الفترة من تراجع الصناعة السياحية التي تعتبر العمود الاقتصادي لبعض مدن البلاد الواقعة في اقصى غرب الوطن العربي.

ويتوقع المراقبون أن يشهد حفل تنصيب الرئيس الذي يتولى حاليا رئاسة الاتحاد الافريقي زعماء عرب وأجانب.

اش ا