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جيش الاحتلال الإسرائيلي: قصفنا 15 هدفًا لحماس في قطاع غزة

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جيش الاحتلال الإسرائيلي: قصفنا 15 هدفًا لحماس في قطاع غزة جيش الاحتلال الإسرائيلي: قصفنا 15 هدفًا لحماس في قطاع غزة

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، إن طائرات سلاح الطيران قصفت 15 هدفًا لحركة حماس ردًا على الاعتداءات الصاروخية غير المتوقفة من قطاع غزة على جنوب إسرائيل.

وذكر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «من بين الأهداف الحمساوية التي ضربت في أنحاء متفرقة من قطاع غزة منصات صواريخ محفورة ومواقع للتدريب بالإضافة إلى مواقع لتخزين وسائل قتالية».

وشهدت مدينة غزة عدة انفجارات ضخمة أدت إلى إصابة 8 أشخاص بالقطاع، فضلا عن اشتباكات في مدينة القدس بين شبان فلسطينيين وقوات من جيش الاحتلال أسفرت عن إصابة 150 شخصًا وذلك بعد أن خطف مستوطنون فتى فلسطينيا وقتلوه ثم حرقوه.

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