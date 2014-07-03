بالصور .. مياه سوهاج تبحث سرعة الانتهاء من المشروعات والصرف الصحي بالمحافظة

استقبلت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج الأستاذ الدكتور المهندس احمد كمال معوض نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي حيث تم استعراض موقف مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج صرح بذلك اللواء المهندس محمود محمد نافع رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب .

وأضاف انه تم عرض أهم مطالب الشركة والتي تتمثل في استكمال المعمل المركزي بالشركة بقيمة تبلغ 5 مليون جنيه وكذلك استكمال المعامل الفرعية بالأجهزة والمعدات اللازمة بمبلغ 3 مليون جنيه ورفع كفاءة محطة معالجة سوهاج غرب بمبلغ 12 مليون جنيه وتوفير مبلغ 1.5 مليون جنيه لاستكمال مهمات السلامة والصحة المهنية ومخاطبة الهيئة القومية لمياه والصرف الصحي لسرعة إنهاء مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة وخاصة محطة مياه السكساكا بطما ومحطة مياه أولاد سالم بدار السلام ومحطة مياه العوامية شرق بساقلته ومحطة مياه الشوش السطحية المرشحة بسوهاج وكذلك مشروع صرف صحي المنشاه.