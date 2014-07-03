رئيس الهيئات يلغي وحدة العمليات والدوريات الميدانية

أصدر الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ أمس الأربعاء قرارا إداريا تضمن إلغاء وحدة العمليات والدوريات الميدانية بالهيئة ونقل موظفي الوحدة لعدة مراكز.

وتضمن قرار الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر آل الشيخ نقل جميع العهد لمدير عام الشؤون المالية والإدارية والمالية بالرئاسة العامة .

ويأتي قرار الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بناء على ما تقتضيه مصلحة العمل ولحاجة مراكز هيئة مدينة الرياض لدعم العمل الميداني طلية أيام الأسبوع.

وأكدت مصادر مطلعة بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن قرار الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ لوحدة العمليات والدوريات الميدانية بالهيئة لا يعني إيقاف العمل الميداني لمراكز الهيئات وتقليل الصلاحيات الممنوحة لمنسوبي الهيئة أو الحد من عملهم فعمل مراكز هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والبالغ عددها في الرياض فقط ( 44) مركز هيئة قائما ومستمرا وإنما القرار الجديد بإلغاء وحدة العمليات الميدانية بهدف ضم عمل وحدة العمليات الميدانية لهذه المراكز السابقة والذي كان في السابق عملة كوحدة مساندة لهذه المراكز ال ( 44) مركزا في حال الحاجة إليها وخلال أوقات الذروة وفي أوقات محددة مثل إجازة نهاية الأسبوع. وكان قرار معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالأمس هو لمصلحة العمل حيث كان العمل في السابق في هذه الوحدة الذي تم إلغاؤها يقتصر على أيام محددة وأصبح العمل الآن مستمرا على مدار الأربع والعشرين ساعة وعلى مدار أيام الأسبوع في المراكز ال (44) في مدينة الرياض .