6200 مريض استفادوا من دعم الصندوق الخيري لمعالجة المرضى

قدم صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز رئيس مجلس أمناء مؤسسة سلطان بن عبدالعزيز الخيرية رئيس مجلس ادارة الصندوق الخيري لمعالجة المرضى في مدينة سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الانسانية الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - على ما يقدمه ايده الله من دعم واهتمام بالمواطن السعودي في مختلف المجالات وفي مقدمتها المجالين الصحي والتعليمي.

واضاف سموه عقب ترؤسه اجتماع مجلس ادارة الصندوق الخيري لمعالجة المرضى في مدينة سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الانسانية في جده ان مؤسسة سلطان بن عبدالعزيز هي مؤسسة خيرية تعمل على تأهيل الاشخاص المحتاجين للمساعدة ولا يستطيعون مساعدة أنفسهم من خلال العمل المتكامل والمتكاتف مع وزارات العمل والشؤون الاجتماعية والصحة لمساعدة المواطن المريض وتأهيل المعاق.

واوضح سموه ان الإحصاءات تبين ان من استفاد من دعم الصندوق منذ تأسيسه يزيد على ستة آلاف ومائتي مريض بكلفة وصلت مايقارب مائتي مليون ريال مبينآ انه رغبة في إعادة هيكلة أنشطة الصندوق تم تكليف شركة استشارية كبرى تقوم بتطوير مهام الصندوق وأعماله وتوسيع خدماته لتشمل تأهيل المريض فضلا عن تأهيله الشامل وظيفيا واجتماعيا ليعتمد على نفسه ومن ثم يندمج في المجتمع عضوا نافعا .

وقدم سمو الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود رئيس مجلس أمناء مؤسسة سلطان بن عبدالعزيز الخيرية رئيس مجلس ادارة الصندوق الخيري لمعالجة المرضى في مدينة سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الانسانية في ختام تصريحه الشكر لوزارة الصحة لدعمها المتواصل للصندوق ولوزارة الشؤون الاجتماعية على تبسيطها الاجراءات وتسليمها المرضى اجهزتهم المساعدة التي يحتاجونها للإعتماد على أنفسهم داعيا سموه الشركات والمؤسسات ومنسوبي القطاعات الخاصة الاخرى للمشاركة في الخدمات الخيرية والانسانية التي يقدمها الصندوق والتي تعد من اهم مجالات مسؤولياتهم الاجتماعية تجاه هذه الفئة المحتاجة للرعاية والعلاج.