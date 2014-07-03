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معهد «نفيسة شمس» يحتفل بتخريج طالبات أساسيات الخياطة

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معهد «نفيسة شمس» يحتفل بتخريج طالبات أساسيات الخياطة معهد «نفيسة شمس» يحتفل بتخريج طالبات أساسيات الخياطة

    احتفل معهد «نفيسة شمس» للفنون والحرف بتخريج متدربات أساسيات الخياطة.

واشتمل الحفل على فقرات كان في مقدمتها تلاوة عطرة من الذكر الحكيم ثم كلمة الحفل ألقتها ورود بخاري ثم كلمة الخريجات القتها حنان الشرقاوي ثم عرض تقديمي عن برامج الخياطة إعداد جيهان باصمد وغادة الخالدي وضحن خلاله أن دورات الخياطة تحتل جزءا رئيسيا من نشاط التدريب في الأكاديمية إلى جانب نشاط التجميل والسجاد والدورات وان الدورات تعتمد على الجزء العملي وعلى الأنشطة المنهجية التي تدعم منهجية التدريب العملي.

وأشدن بتعاون جمعية الأمير ماجد في التدريب ثم عرض لمخرجات الدورات ثم عرض رئيسي لمتدربات أساسيات الخياطة إعداد الأستاذات المصممة ندى غزال والمشرفتان على أساسيات الخياطة فاطمة الحارثي وسارة الدباسي تلاه تكريم المتدربات والمدربات ومشرفات الخياطة واختتم الحفل بجولة في المعرض.

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