أمير الباحة يفتتح مباني جمعية بني سار الخيرية

افتتح صاحب السمو المكي الأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة رئيس المجلس التأسيسي لجمعيات البر الخيرية بالمنطقة مساء الثلاثاء مشاريع جمعية البر الخيرية بالفرعة بني سار وذلك بمقر مبنى الجمعية الاستثماري ببني سار بمدينة الباحة.

وقد أقيم حفل خطابي بدئ بالقرآن الكريم ثم كلمة الجمعية ألقاها رئيس مجلس إدارة الجمعية الشيخ مساعد بن عبدالله بن رقوش رحب فيها بأمير المنطقة وشكر سموه على دعمه اللا محدود لأعمال البر والخير وللجمعيات الخيرية بالمنطقة ثم استعرض مشاريع الجمعية التي تشمل مبنى استثماري يتكون من سبعة أدوار يشمل 38 شقه بعدد 150 غرفة بمنافعها ومبني على مساحة 1200م مربع لكل دور وإجمالي مساحة الأرض 6000م مربع تشمل المبنى والمواقف والجامع بتكلفة إجمالية بلغت اكثر 38 مليون ريال إضافة الى مبنى الجمعية المكون من ستة ادوار على مساحة 800 م مربع بتكلفة تجاوزت 7 ملايين ريال يشمل مبنى الإدارة ودار الحماية الاجتماعية والإرشاد الأسري وروضة الأطفال وذلك بدعم كبير من رجل الأعمال سعيد العنقري

وفي ختام كلمته شكر كل من ساهم في دعم الجمعية لتحقق أهدافها الإنسانية.

عقب ذلك تم تكريم الداعمين فيما تسلم سموه هدية عبارة عن مجسم للمشروع من رئيس مجلس إدارة الجمعية.

حضر الحفل مدير شرطة منطقة الباحة اللواء مسفر سفير الخثعمي وعدد من مديري الإدارات الحكومية.