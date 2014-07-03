«المفتاحة» تعيد فتح أبوابها أمام عشاق الفن التشكيلي

أبها - تقرير : سلطان الأحمري تصوير: فهد الفيفي

أعادت توجيهات سمو أمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز رئيس مجلس التنمية السياحية مكانة قرية المفتاحة التشكيلية.

وجدد سموه الفن العسيري الذي يمثله العديد من ابناء المنطقة الذين سارعوا إلى كل ردهاتها لتقديم أجمل الفنون بريشهم التي تحمل أحلامهم في إكمال الوصول إلى العالمية، وتقديم لوحة عن ما تحتضنه عسير.

هذا التوجيه جاء بعد أن مرت «قرية المفتاحة» بمرحلة من الركود كما وصفها فنانو المنطقة خلال حديثهم ل «الرياض» التي قضت بينهم يوماً كاملا.

ورفع الفنانون شكرهم وتقديرهم لأمير منطقة عسير على اهتمامه بهذا الفن حيث قال كل من الفنان محمد شراحيلي وسلطان عسيري وإسماعيل الصميلي وإبراهيم أبو مسمار والفنان إبراهيم الألمعي والفنان علي سليمان إن أمير عسير أعاد هذا الصيف مولداً جديدا للقرية التشكيلية، مؤكدين أن هذا ليس غريباً على الأمير فيصل بن خالد الذي كان القريب من الجميع ومن تلمس احتياجاتهم حيث وجه بتطوير كامل للقرية من ضمنها تشكيل جديد لإدارتها ووضع منهجية أخرى لتقديم برامج سياحية أيضاً تخدم محبي وعشاق الفن التشكيلي وأعمال النحت لتشارك قرية المفتاحة في فعاليات مهرجان صيف أبها.

وبناء على ذلك فتحت «المفتاحة» أبوابها من جديد أمام عشاق الفن بمراسم خاصة ومعارض تشكيلية استوقفت عيون الزوار وعكست ما تكتنزه عسير من فنون.

من جانبه لم يخفِ الفنان إبراهيم أبو مسمار الذي تناول في حديثة الفن المعاصر من خلال أعماله العالمية التي جالت عددا من الدول الأوروبية حيث أخذ على عاتقه مهمة أخرى لتقديم فنون جديدة للأجيال القادمة مؤكداً أن المفتاحة ستكون الوجهة الأولى للفن التشكيلي على المستوى العربي وستكون العين القادمة على العالمية.

وقال: ان هذا الدافع أتي بعد ذلك التوجيه من قبل سمو أمير منطقة عسير الذي أعاد للقرية روحها.

الجدير بالذكر أن قرية المفتاحة تعد معلماً حضارياً وإبداعياً وثقافياً تتباهى به أبها من بين بقية المدن حيث ان هذه القرية بمرافقها المتمثلة في مركز الملك فهد ومراسمها المخصصة للفنانين، وإدارتها، ومقر هيئة السياحة وجمعية الثقافة والفنون ومعارضها الدائمة والموقتة، وبيوتها القديمة، والحدائق المحيطة بها تعتبر من أبرز الجوانب السياحية التي من شأنها تنشيط الإبداعات الفنية والمهارات الحرفية والصناعات اليدوية في مناخ عمراني تراثي وجمالي وتشكيلي، كما أنها معلم معماري حديث تتنفس فيه روح الأصالة التراثية ملء رئتيها عبر خطوط بنيانها المعماري.

من جهة أخرى أطلقت المفتاحة هذا العام العديد من الفعاليات ضمن مهرجان صيف أبها 35 حيث تستضيف هذا الموسم السياحي المهرجان السعودي الإماراتي مطلع شهر شوال المقبل، الذي يعد الأبرز بحضور نخبة من رجال المال والأعمال ورواد الفكر والأدب والثقافة والفنون من البلدين.

كما شهدت القرية انطلاقة فعالياتها منذ 15 شعبان الحالي بحفل جماهيري شاركت فيه عدد من الفرق الشعبية داخل قرية المفتاحة، كما تضمنت القرية فعاليات للفنون التشكيلية، وبعض الأمسيات الثقافية والمسرحية التي تقام على مسرح المفتاحة، بالإضافة إلى معرض فناني قرية المفتاحة.