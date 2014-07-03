أخبار عاجلة

السيسي لترامب: "ستجدني أنا ومصر جانبك بكل قوة في مواجهة الإرهاب" -
"أطباء بلا حدود" تحذر السوريين العائدين: "داعش" فخخ بيوتكم.. والمئات قتلوا -
السكك الحديدية الروسية تعزز تدابير الأمن -
"النواب الليبي" يبحث إعادة تشكيل المجلس الرئاسي واستئناف المفاوضات -
البيت الأبيض يعلن عن الترتيبات الزمنية لقمة "ترامب - السيسى" -
روسيا: فتح قضية جنائية تتعلق بالإرهاب في حادث انفجار مترو بطرسبرج -
رونالدو: فيرجسون سبب ارتدائي القميص «رقم 7» -
تغطية خاصة - الخازن: على الرئيس الأمريكي إدراك أنه يحتاج لمصر أكثر من إحتياج مصر إليه -
تغطية خاصة - الجنزوري: زيارة الرئيس لأمريكا لها أهداف كثيرة ستنعكس بقوة على الوضع الداخلي في مصر -
قمة السيسي وترامب - القمة المصرية الأمريكية بين الرئيسين السيسي وترامب بالبيت الأبيض -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

فتح باب التسجيل على وظائف الأمن والسلامة في المؤسسة العامة لتحلية المياه

Google+ Print

    فتحت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة عبر موقعها الإلكتروني باب استقبال طلبات التقديم على وظائف الأمن والسلامة بشرط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وألا يزيد عمره عن خمسه وأربعين عاما عند التعيين ويستثنى من الحد الأعلى من لديه خبرة سابقة في مجال الأمن الصناعي أو خبرة بالقطاعات الأمنية والعسكرية وغير متقاعد منها.

ومن الشروط ايضا ان لا يقل المستوى التعليمي عند التعيين عن الشهادة الجامعية (متخصصاً في أحد مجالات الأمن الصناعي أو المجالات الهندسية ذات العلاقة بالعمليات الصناعية بالمنشأة)، بالاضافة أن يكون لديه خبرة سابقة لا تقل عن خمس سنوات في طبيعة العمل، وأن يكون لديه دورات تخصصية متعددة في مجالات الأمن الصناعي (أمن - سلامة - إطفاء)، وأن يجيد اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.

ودعت المؤسسة الراغبين في التقدم على تلك الوظائف التسجيل عبر موقع المؤسسة الالكتروني اعتباراً من يوم الخميس 6/9/1435ه وحتى نهاية يوم الأربعاء 19/9/1435ه.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية