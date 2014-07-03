فتح باب التسجيل على وظائف الأمن والسلامة في المؤسسة العامة لتحلية المياه

فتحت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة عبر موقعها الإلكتروني باب استقبال طلبات التقديم على وظائف الأمن والسلامة بشرط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وألا يزيد عمره عن خمسه وأربعين عاما عند التعيين ويستثنى من الحد الأعلى من لديه خبرة سابقة في مجال الأمن الصناعي أو خبرة بالقطاعات الأمنية والعسكرية وغير متقاعد منها.

ومن الشروط ايضا ان لا يقل المستوى التعليمي عند التعيين عن الشهادة الجامعية (متخصصاً في أحد مجالات الأمن الصناعي أو المجالات الهندسية ذات العلاقة بالعمليات الصناعية بالمنشأة)، بالاضافة أن يكون لديه خبرة سابقة لا تقل عن خمس سنوات في طبيعة العمل، وأن يكون لديه دورات تخصصية متعددة في مجالات الأمن الصناعي (أمن - سلامة - إطفاء)، وأن يجيد اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.

ودعت المؤسسة الراغبين في التقدم على تلك الوظائف التسجيل عبر موقع المؤسسة الالكتروني اعتباراً من يوم الخميس 6/9/1435ه وحتى نهاية يوم الأربعاء 19/9/1435ه.