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ميدو: لاعبو الزمالك الحاليين لا يصلحوا للمنافسة على الدوري.. ولن أستقيل من منصبي

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ميدو: لاعبو الزمالك الحاليين لا يصلحوا للمنافسة على الدوري.. ولن أستقيل من منصبي ميدو: لاعبو الزمالك الحاليين لا يصلحوا للمنافسة على الدوري.. ولن أستقيل من منصبي

ميدو

أكد أحمد حسام ميدو المدير الفني للزمالك، أن لاعبي الفريق الأبيض الحاليين لا يصلحون للمنافسة على لقب الدوري الممتاز.

وكان الزمالك قد فقد الأمل في تحقيق لقب الدوري هذا الموسم، بعدما تلقى هزيمتين في الدورة الرباعية للدوري، من الأهلي بهدف دون رد، ثم سموحة بنتيجة 1-2، وذلك قبل مواجهة بتروجيت في الجولة الأخيرة للدورة.

وقال ميدو في تصريحات عقب هزيمة الزمالك اليوم من سموحة، إنه لن يقدم استقالته من تدريب الزمالك في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن الفريق الأبيض في مرحلة بناء استعدادا للموسم الجديد، وأن مجلس الإدارة نجح في التعاقد مع 14 لاعبا.

وأضاف ميدو، “حاوت منذ أول يوم لي في الزمالك تطوير أداء الفريق الأبيض، ولكن واجهت صعوبات كبيرة، واللاعبين الحاليين في الزمالك لا يصلحون تماما للمنافسة على لقب الدوري”.

وأشار المدير الفني للزمالك، إلى أنه سيعتمد على تشكيل من الناشئين والشباب خلال مباراة الفريق القادمة أمام بتروجيت في ختام منافسات الدورة الرباعية، مضيفا أنه يحترم قرار مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور سواء بإقالته أو استمراره على رأس الجهاز الفني.

أ ش أ

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