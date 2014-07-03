مدرب نيجيريا: استقالتي غير رسمية

نفي المدير الفني لمنتخب البلاد ستيفين كيشي الأنباء التي افادت بأنه قدم استقالته رسميا علي خلفية خروج نيجيريا من مونديال البرازيل بسبب هزيمتها بهدفين مقابل لا شيئ من فرنسا الإثنين، في اطار تصفيات دور ال 16.

وقال كيشي – في تصريح لمدير الإعلام للمنتخب بن الايا ، مساء الأربعاء انه قال للاعبين ان مباراة فرنسا قد تكون آخر مباراة له مع المنتخب لأن العقد سيتنهي قريبا ، مؤكدا أنه صدم من الأنباء عن الإستقالة.

وأكد كيشي ان عدة منتخبات بينها منتخب جنوب أفريقيا المعروف ب “بفانا بفانا” عرضت عليه التدريب. كانت تقارير صحفية نشرت بأبوجا صباح الثلاثاء قالت “انه قرر الإستقالة للإهتمام بأسرته ومواجهة تحديات جديدة.”

وذكرت صحيفة نيجيرية منذ حوالي اسبوع أن كيشي وافق علي تدريب منتخب جنوب أفريقيا بعد انتهاء مهمته مع منتخب بلاده في بطولة كأس العالم بالبرازيل، مشيرة الي ان كيشي سيسافر بعد انتهاء المونديال مباشرة الي مدينة جوهانسبورج بجنوب أفريقيا لتوقيع عقد مدته عامين مع اتحاد جنوب أفريقيا لكرة القدم لتدريب بفانا بفانا.

أ ش أ