ولي العهد يستقبل سفير البوسنة والهرسك لدى المملكة

جدة - واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في مكتبه بجدة امس سفير البوسنة والهرسك لدى المملكة حارث هارلي. وجرى خلال الاستقبال بحث الأمور ذات الاهتمام المشترك.