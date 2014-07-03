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مرتضى منصور: ميدو مستعد للاستقالة.. وخليفته سيكون مصريا

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مرتضى منصور: ميدو مستعد للاستقالة.. وخليفته سيكون مصريا مرتضى منصور: ميدو مستعد للاستقالة.. وخليفته سيكون مصريا

ألمح مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك إلى أنه ينتظر استقالة مكتوبة من المدير الفني للفريق أحمد حسام "ميدو" لاختيار خليفته.

وقال مرتضى منصور عبر قناة أون تي في: "لن أقيل الجهاز الفني.. ميدو هو من سيحدد مستقبله".

ثم استدرك "ميدو اتصل بأحمد ابني (عضو مجلس إدارة)، وأخطره بأنه مستعد للاستقالة، ونحن سنجتمع لنعرف ما إذا كان ميدو سيرسل استقالة رسمية، وسنقبلها".

وسأل خالد الغندور المحاور الإعلامي لمرتضى "هل خليفة ميدو سيكون أجنبيا أم مصريا؟".

فأجاب مرتضى "بنسبة كبيرة المدرب مصري".

وأوضح مرتضى منصور أن حسام حسن وحلمي طولان وغيرهما من الأسماء مرشحون لخلافة ميدو.

ولم يحدد بعد منصور ما إذا كان ميدو سيقود الفريق أمام بتروجيت في الجولة الأخيرة من الدورة الرباعية أم لا.

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