مرتضى منصور يبدأ مفاوضات حسام حسن.. وميدو: لم أتقدم باستقالتي

في الوقت الذي يقول فيه مرتضى منصور رئيس الزمالك إنه يبحث عن مدير فني جديد لأن أحمد حسام "ميدو" أخطر ابنه أحمد بأنه سيستقيل.. يصر ميدو في تصريحاته لـFilGoal.com بأنه لن يستقيل.

مرتضى منصور عبر قناة أون تي في قال: "ميدو اتصل بابني أحمد.. وأخطره بأنه مستعد للاستقالة، من جانبنا سنجتمع لنرى ما إذا كان سيقدم الاستقالة مكتوبة، وسنوافق عليها ونبحث أمر خليفته، وخليفته غالبا سيكون مصريا".

وعلم FilGoal.com أن مرتضى منصور بدأ الاتصال بشكل مباشر مع حسام حسن المدير الفني لمنتخب الأردن، ليعود إلى الزمالك خلفا لميدو.

منصور خلال حديثه مع أون تي في أكد أنه يدرس التعاقد مع حسام حسن، وأفصح "هو وأخرون في دائرة الترشيحات بالفعل".

ميدو: لم أستقل

من جانبه اتصل FilGoal.com بميدو للتأكد من حقيقة استقالته وهل قدمها فعلا لأحمد مرتضى منصور عضو مجلس الإدارة.

ورد ميدو "لم أستقل.. كل ما قلته، إن الأدارة لو كانت راغبة في رحيلي فأنا مستعد لقبول قرارها".

وأتم "لكني لم أتقدم باستقالتي.. ولن أستقيل".