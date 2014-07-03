مختار: 3 أسباب نصروا الأهلي على بتروجيت

حدد مختار مختار المدير الفني لبتروجيت 3 أسباب نصروا الأهلي على فريقه البترولي في الجولة الثانية من المربع الذهبي للدوري الممتاز.

الأهلي فاز على بتروجيت بأربعة أهداف من دون رد، وهي الهزيمة الثانية للفريق البترولي في الدورة الرباعية.

وقال مختار مختار عقب المباراة: "كنا الأفضل.. حتى جاءت ركلة جزاء لفريقي وأهدرها مروان محسن".

وتابع "تلك الركلة كانت السبب الأول للهزيمة، حين أهدرها مروان محسن تقلصت معنويات بتروجيت وارتفعت معنويات الأهلي".

وأضاف "ثم أصيب أسامة محمد، وهو لاعب مخضرم وكنت أعتمد عليه وعلى سرعته كثيرا في الناحية اليسرى".

وأكمل "إصابة أسامة فتحت ثغرة في دفاع بتروجيت واستغلها الأهلي، ثم جاء السبب الثالث وهي ركلة الجزاء الثانية التي تصدى لها أيضا شريف إكرامي".

وأتم "كانت النتيجة 3-0، لكن لو سجلها لاعبو بتروجيت لارتفعت معنوياتهم واستطاعوا العودة لأجواء المباراة".