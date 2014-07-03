“الأورمان ” تهدي الوادي الجديد 5000 عبوة مواد غذائية بمناسبة شهر رمضان المبارك‎

قامت جمعية الأورمان الخيرية بإهداء محافظة الوادي الجديد عدد 5000 عبوة مواد غذائية تزن 90 طن وذلك بمناسبة شهر رمضان المبارك .

كما قامت الجمعية بتخصيص مبلغ 31450 جنيها لمتضرري حريق عين عيش بمركز بلاط وذلك ضمن جهود الجمعية الخيرية . وصرح العميد أحمد الدسوقي منسق الجمعية بأن الجمعية تعتزم فتح فرع للجمعية بالمحافظة بهدف زيادة التعاون والتواصل بين الجمعية والمحافظة تقديراً منها للسيد محافظ الوادي الجديد وشعب المحافظة .

ومن جانبه أعرب اللواء محمود عشماوي عن شكره وتقديريه للقائمين علي الجمعية لما تقدمه من أعمال خيرية هادفة في مجالات عدة بشكل دائم للمحافظة لما له اكبر الأثر في نفوس أهل

> الوادي الجديد ، وطالب المسئولين بالمحافظة بالتأكيد علي توزيع المساعدات علي المستحقين من المواطنين محدودي الدخل .