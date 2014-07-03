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بالفيديو - مرتضى: نصف لاعبي الزمالك لا يصلحون إلا للكرة النسائية

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بالفيديو - مرتضى: نصف لاعبي الزمالك لا يصلحون إلا للكرة النسائية بالفيديو - مرتضى: نصف لاعبي الزمالك لا يصلحون إلا للكرة النسائية

قال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك إن نصف اللاعبين الموجودين حاليا في الفريق الأبيض، لا يصلحون إلا "لممارسة كرة القدم النسائية" على حد تعبيره.

منصور هائج على لاعبي الزمالك منذ خسارة الفريق أمام سموحة بهدفين لهدف في الجولة الثانية من مرحلة الدورة الرباعية بالدوري الممتاز.

وصف منصور لاعبي الزمالك بأنهم "خردة"، وأكد أنهم "إرث سيء" من مجلس الإدارة السابق للفريق بقيادة ممدوح عباس.

وقال منصور عبر قناة صدى البلد: "لاعبو الزمالك، وعلى مسؤوليتي الشخصية، نصفهم لا يصلح كلاعبين كرة قدم إلا في الكرة النسائية مع مدام سحر الهواري".

وتابع "هذا الجيل لا يعرف معنى البطولات".

وأضاف "لقد غيرنا العديد من الأجهزة الفنية على مدار سنوات.. لكن اللاعبون هم الأولى بالتغيير لأنهم لا يصلحون لارتداء قميص الزمالك".

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فيديو اليوم السابع

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