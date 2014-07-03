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هكذا برر صناع مسلسل "السبع وصايا" ألفاظهم غير اللائقة

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هكذا برر صناع مسلسل "السبع وصايا" ألفاظهم غير اللائقة هكذا برر صناع مسلسل "السبع وصايا" ألفاظهم غير اللائقة

الأربعاء 02-07-2014 21:52

لجأ صناع مسلسل "السبع وصايا" إلى حيلة جديدة لتبرير كم من الألفاظ غير اللائقة التي تواجدت في المسلسل، عبر التنبيه في بداية المسلسل أن العمل يحتوي على بعض الألفاظ التي قد تعتبر غير لائقة، وهو تصرف غريب، فكان باستطاعة صناع العمل أن يلفتوا نظر المشاهد إلى أن العمل "للكبار فقط"، مثلما لجأ قبلهم من صناع المسلسلات التلفزيونية إلى هذه الطريقة.

ويقوم ببطولة مسلسل "السبع وصايا" كل من النجمات: الفنانة رانيا يوسف، وهنا شيحة، وأيتن عامر، وكندة علوش.

 

 

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