كايت ميدلتون تفقد السيطرة على نفسها في مباراة لكرة المضرب

حضرت دوقة كامبريدج kate middleton مباراة الدور الربع نهائي لبطولة Wimbledon لكرة المضرب في لندن.

المباراة كانت بين اللاعب الاسكتلندي Andy Murray البالغ من العمر 32 عاماً، واللاعب البلغاري Grigor Dimitrov البالغ من العمر 27 عاماً.

جلست kate إلى جانب زوجها الأمير William في المقاعد الأماميّة الملكيّة، وبدا عليها الإنسجام التام في المباراة من خلال تعابير وجهها وحركاتها.

حضر المباراة أيضاً، والدا الأميرة، Carole و Michael Middleton، الأميرة Beatrice وحبيبها Dave Clark، الممثّل الكوميدي Michael McIntyre، ومدرّب نادي الـ Rugby الإنجليزي Stuart Lancaster.



kim Sears حبيبة Andy Murray كانت حاضرة لتشجعّه وتدعمه، بينما غابت حبيبة Grigor Dimitrov.



اللاعبة العالميّة Maria Sharapova التي واجهت أمس هزيمة مفاجئة أمام Angelique Kerber، ظهرت في مقاعد اللاعبين خلال المباراة الحماسيّة.

هذه البطولة العالميّة يتابعها النجوم بشكل واضح، فقد إصطحب نجم كرة القدم David Bechkham والدته Sandra لحضور المباراة نهار السبت بين Mikhail Kuskushkin و Rafael Nadal، وعاملها هناك كالملكة.

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن"2