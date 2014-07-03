نجوم شاركوا في أعمال رمضان وتوفوا قبل عرضها

لم يمهل القدر بعض النجوم الذين شاركوا في مسلسلات رمضان هذا العام ليشاهدوا أعمالهم مع الجمهور لأنهم أصبحوا الآن في ذمة الله.

ومن هؤلاء النجوم الراحل حسين الإمام الذي وافته المنية منذ أيام قليلة قبيل شهر رمضان والذي كان يتّسم بالعفوية المطلقة، وكان له تأثير كبير على المشاهدين حيث كان يشارك في مسلسل " كلام على ورق " وصور 30 مشهداً من مجمل أحداث العمل وكان ما زال أمامه 60 مشهداً، ولكن القدر لم يمهله للانتهاء من تصويرهم مما وضع المخرج في مأزق وجعله يعيد العمل بسيناريو المسلسل.

كما توفى أيضا الفنان الأردني محمود ممدوح السوالقة أثناء تصوير مشهد موته في مسلسله مع الفنان منذر رياحنة، حيث كان يمثل دور والد رياحنة في مسلسل "إخوة الدم"، وأثناء تأديته لدور الوفاة وبعد الانتهاء من تصوير المشهد فوجئ رياحنة أن الفنان توفي بالفعل بين أيديه، مما أصابه بدهشة كبيرة وسط حالة من الذهول سيطرت على الجميع خصوصاً أن الفنان الراحل أخبره أنه سيموت الآن وأوصاه بدفنه.

ومن الراحلات الكاتبة فتحية العسال التي وافتها المنية قبل رؤية مسلسلها "سجن النسا" المأخوذ عن قصتها التي قدمتها من خلال مسرحية على خشبة المسرح القومي في التسعينات، وكانت العسال أبدت سعادتها بتحويل مسرحيتها إلى مسلسل تليفزيوني من سيناريو وحوار مريم ناعوم وإخراج كاملة أبو ذكرى، حيث قدمت قصة عاشتها عن قرب في سجن القناطر نتيجة لاعتقالها بسبب نشاطها السياسي في السبعينات مما جعلها تقترب من حياة العديد من السجينات وجعلها تقدم عملاً مسرحياً رائعاً.

وأخر المتوفين الفنّان السوري أدهم الملا عن عمر 82 عاماً بعد صراع طويل من المرض، وكان الراحل أدهم الملا أحد أبرز الفنانين السوريين الذين شاركوا في دراما البيئة الشامية على وجه الخصوص، وكان له بصمته في عالم الفن السوري والعربي وهو والد المخرجين السوريين مؤمن الملا وبسام الملا.