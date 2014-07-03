رغدة ترد على أحلام ونيشان يتشكرها

بالرغم من مرور ثلاثة أيام على استضافة نيشان للفنانة السورية الرغدة في برنامجه "ولا تحلم" والتي هاجمت خلالها الشيخة موزة، إلا أن الفنانة واصلت حملتها على رغدة الليلة الفائتة، ونشرت رسالة على موقعها الخاص بموقع "تويتر" تهاجم فيها رغدة وتؤكد أن الخليج وحكامه وشيوخه خط أحمر، كما توجهت إلى الإعلامي نيشان قائلة "أنت أكثر واحد يعرفني وتعلم أن الخليج وحكامنا وشعبنا بالنسبة إلي خط أحمر"، كما عبرت عن حبها واحترامها لنيشان".

ومن جهته رد نيشان عليها بتغريدة قال لها فيها "مشكورة"، أما رغدة فكان ردها مختلفاً على هجوم أحلام من خلال بيت شعر للإمام الشافعي يقول: "أعرض عن الجاهل السفيه، فكلُّ ما قال فهو فيه، ما ضرَّ بحر الفرات يوماً إن خاض بعض الكلاب فيه"، ثم أضافت "لا يعلو رأس زنوبيا إلا تاج حضارتها العريقة، وأما رؤوس أمثالك فلا يليق بها سوى قشور الموز."

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